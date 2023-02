​Le préavis de grève reporté de huit jours à l'OPT

Tahiti, le 3 février 2023 – La grève n'a pas été déclenchée jeudi matin à l'OPT et dans les filiales de l'établissement public, puisque la CSIP a décidé de prolonger ses préavis de huit jours pour poursuivre les négociations avec la direction.



La grève n'a finalement pas eu lieu à l'OPT. Les préavis déposés le 20 janvier dernier par la CSIP auprès des directions de la holding de l'établissement public et de ses filiales Onati, Fare Rata, Marara Paiement, Pacific Cash Service, Vini Distribution et Tahiti nui Télécom n'ont pas été mis à exécution jeudi matin. Et pour cause, la confédération syndicale a indiqué à l'OPT qu'elle prolongeait de 8 jours ses préavis pour permettre de poursuivre les négociations. Des rencontres sont d'ores et déjà prévues en début de semaine prochaine. Sans accord, le préavis arrivera à échéance le vendedi 10 février prochain. Rappelons que les revendications de la CSIP portent principalement sur les revalorisations salariales et l'accord d'entreprise avec notamment une demande de hausse du plafond de la prime d'ancienneté.