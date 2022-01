​Le pont de Pueu rouvert aux transports scolaires

Tahiti, le 25 janvier 2022 – La commune de Taiarapu-est indique mardi que bus scolaires sont de nouveau autorisés à prendre le pont de Pueu. Elle assure que toutes les précautions seront prises pour assurer la sécurité des enfants grâce à un renfort en personnel et en matériels de signalisation.



Le pont de Pueu, dont une partie s'était affaissée lors des dernières intempéries, est de nouveau accessible aux bus scolaires. La commune de Taiarapu-est a en effet annoncé cette réouverture mardi en expliquant que les écoliers pourront reprendre le bus dès mercredi matin. Le transport scolaire subira “quelques perturbations horaires dues à la réorganisation des lignes”, mais “toutes les précautions seront prises pour assurer la sécurité des enfants grâce à un renfort en personnel et en matériels de signalisation autour du pont Teruea de Pueu.”



La commune invite également les usagers de la route à la plus grande prudence. La route sera coupée dans les deux sens sur 300 mètres au total pour permettre aux bus de faire leurs manœuvres de retournement des deux côtés du pont. Ces coupures sont prévues de 6 heures à 7h20.