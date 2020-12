​Le plan de départs d'Air Tahiti Nui pour 117 salariés

Tahiti, le 15 décembre 2020 – Le conseil d'administration de la compagnie Air Tahiti Nui s'est réuni lundi, examinant notamment les mesures de réduction de charges imposées à la compagnie par la crise liée au Covid-19 pour établir les perspectives de trafic et d'activité en 2021.



Le conseil d'administration d'Air Tahiti Nui s'est réuni lundi au siège de la compagnie aérienne à Faa'a, indique la présidence dans un communiqué diffusé mardi. Parmi les nouveaux administrateurs, le ministre des Finances récemment entré au gouvernement, Yvonnick Raffin, et le nouveau conseiller à la présidence et ancien directeur de l'IEOM, Claude Périou, ont fait leur entrée. La réunion a été consacrée à "l'atterrissage 2020" de la compagnie et ses prévisions d'activité et de budget 2021.



Le moins que l'on puisse dire est que l'année a été éprouvante pour la société, avec un arrêt quasi-complet de l'activité entre mars et juin, hormis pour les vols de continuité territoriale et vols cargos. La reprise des vols en juillet a été impactée par la deuxième vague en métropole. Le réseau se limite aujourd'hui aux vols entre Tahiti et Paris, via Vancouver, à raison de deux à trois fréquences hebdomadaires sur la fin d'année et les vols entre Tahiti et Los Angeles. Les dessertes vers Auckland et Tokyo sont arrêtées depuis le mois de mars sans reprise envisagée avant la fin du premier trimestre 2021 a minima. Air Tahiti Nui a donc consenti d'importants efforts de "compression des charges" avec des protocoles de réduction de temps de travail, via le DIESE, mais aussi à travers un plan de départs volontaires qui a entraîné le départ de 117 salariés entre le 31 août et le 31 décembre 2020. Dans le même temps la compagnie a consolidé sa trésorerie avec 7,8 milliards de Fcfp de prêts garantis par l'Etat et 2,1 milliards de Fcfp d'avance en compte courant d'associé du Pays.



Côté perspectives, celles de 2021 ont été construites dans le contexte d'une liberté de voyage touristique entre la France et la Polynésie, de la réouverture courant 2021 des Etats-Unis à l'espace Schengen et de la réouverture de la Nouvelle-Zélande et du Japon à la fin du 1er trimestre 2021 permettant un accès aux marchés des régions Asie et Pacifique après plus d'une année de fermeture. "La volonté affichée d'Air Tahiti Nui est de maintenir un programme de vols "volontariste" pour permettre d'alimenter l'industrie touristique polynésienne", conclut le communiqué.