​Le parc de chambres dédié à la quatorzaine "arrive à saturation"

Tahiti, le 16 février 2021 – Le Pays a annoncé mardi que le parc de 144 chambres dédié à la quatorzaine arrivait à saturation et que les arrivants en Polynésie française, justifiant d'un motif impérieux, devraient désormais également justifier "d’une réservation hôtelière sur l’île de Tahiti, avant embarquement, et à (leur) charge entière auprès d’un établissement hôtelier agréé par le Pays à cet effet".



Le parc de 144 chambres dédié à la quatorzaine sanitaire arrive à saturation, a annoncé le Pays mardi dans un communiqué. Le gouvernement annonce donc que ces sites ne peuvent plus accueillir de personnes supplémentaires. "Aussi, tout futur passager justifiant d’un motif impérieux, dans l’impossibilité de différer son voyage en Polynésie française, et ne pouvant mettre en œuvre les exigences sanitaires nécessaires pour effectuer la quarantaine à domicile, est informé qu’il devra justifier d’une réservation hôtelière sur l’île de Tahiti, avant embarquement, et à sa charge entière auprès d’un établissement hôtelier agréé par le Pays à cet effet."



Le communiqué précise que si la circulation du Covid-19 continue de décroitre en Polynésie française, avec une tendance à la baisse des taux d’incidence et de positivité, "la propagation des variants, ces derniers jours, appelle à la plus grande vigilance de tous". Rappelons qu'outre le test RT PCR négatif et réalisé trois jours avant l’embarquement déjà exigé, les arrivants justifiant d'un motif impérieux doivent effectuer une quatorzaine stricte en site dédié ou à domicile avec un test négatif réalisé au 12e jour de la quatorzaine avant de pourvoir sortir à l’issue du 14e jour.