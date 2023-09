​Le nouveau commandant de la compagnie des îles du Vent installé

Tahiti, le 17 septembre 2023 - Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée mercredi à la caserne de Faa'a, le nouveau commandant de la compagnie de gendarmerie des îles du Vent, le chef d’escadron Paul Dumont Saint-Priest, a été officiellement installé par le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française, le colonel Grégoire Demézon, en présence des autorités civiles et militaires du fenua.



Après un cycle d’enseignement supérieur, Paul Dumont Saint-Priest, âgé de 34 ans, a suivi l’école des officiers de la gendarmerie de Melun. Il a notamment commandé l'escadron de gendarmerie mobile de Macon en tant que capitaine de 2017 à 2020 et a effectué plusieurs missions en outre-mer, notamment en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, en Martinique et à Mayotte. Après un passage d’une année comme officier instructeur au Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier en tant que chef d’escadron, il a intégré la 30e promotion de l’école de guerre à Paris en août 2022 dont il est sorti breveté en juillet dernier.