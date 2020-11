​Le musée fantôme de Rurutu

Il y a un an, la curatrice des objets océaniens du British Museum, Julie Adams, avait visité Rurutu, dans le but de créer des liens amicaux avec la communauté, et dans un effort plus large de rendre les objets, qui se trouvent dans les collections à Londres, plus accessibles aux populations d’origine. Pendant le séjour, il y a eu lieu une réunion publique pour partager des images d’objets provenant des Australes et gardés dans des musées britanniques, et pour discuter de la possibilité de faire revenir le ti’i original à Tahiti, voire à Rurutu.



Cet événement avait attiré des foules et soulevé des passions. En effet, le ti’i original en bois, donné en offrande à la London Missionary Society en 1821, au moment de l’arrivée de l’évangile à Rurutu, représente pour certains un symbole honteux d’un passé païen. Certains imaginent même que la copie porte malheur, y compris le maire, qui a très clairement exprimé son opposition au retour de l’original du ti’i à Rurutu par peur des conséquences.



Pourtant, pour la Polynésie, l’objet a aujourd’hui une valeur culturelle inestimable, en tant que témoin de la capacité artistique étonnante d’une civilisation privée d'outils métalliques. L’objet est étudié comme une pièce de repère par les élèves du Centre des métiers d’art à Tahiti, précisément à cause de la complexité et de la beauté de sa forme ; le corps du ti’i est sculpté dans un morceau de tronc d’arbre, embelli par de petites figurines en relief, évidé à l’intérieur, avec un couvercle dans le dos ; un récipient remarquable d’antan, destiné à contenir les objets les plus sacrés.



Le Musée de Tahiti et des Iles, soutenu par le ministre de la culture est prêt à accueillir l’objet, une demande officielle a d'ailleurs été transmise au British Museum en 2019. Il faudra toutefois attendre que les travaux de rénovation du musée soient terminés et que la situation sanitaire globale s’améliore. La demande actuelle, portant sur une arrivée début 2022, semble improbable, d'autant que le musée à Londres est encore fermé au public depuis le deuxième confinement appliqué en Angleterre. Le comité chargé d’examiner et d’accorder des demandes de prêts ne s'est pas réuni et ne le fera pas avant 2021. L’original du ti’i, qui réside dans les réserves du musée, est donc enfermé lui aussi, et devra attendre patiemment avant de pouvoir retourner en Polynésie après deux siècles !