​Le moniteur du Six Passengers se désiste en appel

Tahiti, le 6 janvier 2022 – Après avoir fait appel de sa condamnation en première instance pour homicide involontaire à un an de sursis, l'un des moniteurs du club de plongée Six Passengers s'est finalement désisté jeudi. En juillet 2014 à Rangiroa, une touriste avait trouvé la mort lors d'une plongée qu'il dirigeait.



Le 1er juin 2021, le tribunal correctionnel avait condamné un moniteur de plongée du club Six Passengers à un an de prison avec sursis pour un homicide involontaire suite au décès d'une touriste japonaise en juillet 2014 à Rangiroa. Le club avait été lui-même condamné à une amende de cinq millions de Fcfp. L'accident de plongée s'était produit lors d'une plongée dans la passe de Tiputa. La victime, bien que sous la surveillance de son moniteur, avait plongé bien en-deçà de la limite de profondeur de 20 mètres autorisée par son niveau 1. Elle avait heurté le récif et s'était noyée. Les investigations menées dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour homicide involontaire avaient permis de relever une série d'“imprudences” imputables au guide de palanquée.



Après avoir été condamnés en première instance, le moniteur et le club avaient décidé de faire appel. Un appel dont ils ont finalement décidé se désister mardi, rendant ainsi leurs condamnations définitives.

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 6 Janvier 2022 à 15:38 | Lu 570 fois