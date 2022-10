​Le milliardaire américain, Marc Benioff, décoré de la Légion d'honneur

Tahiti, le 8 octobre 2022 – Au nom du président de la République, Emmanuel Macron, le haut-commissaire, Éric Spitz, a remis samedi la Légion d'honneur au milliardaire américain, Marc Benioff, qui avait fourni du matériel médical à la Polynésie lors de la pandémie de covid. L'homme d'affaires, connu pour sa philanthropie, a profité de cette occasion pour appeler à agir contre le réchauffement climatique face auquel le fenua est en "première ligne".



Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée samedi à la présidence, le haut-commissaire de la République, Éric Spitz, a remis l'insigne d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur au multimilliardaire californien Marc Benioff, afin de souligner la "reconnaissance de la France" à son égard. Lors de la pandémie de covid qui a très durement touché la Polynésie en 2020 et 2021, l'homme d'affaires, P-dg de la société de cloud computing Salesforce, avait fait don au Pays de 25 000 masques, 480 concentrateurs extracteurs à oxygène, 15 000 blouses de protection sanitaire et 100 000 gants.



Si le président Édouard Fritch a tenu à exprimer l'infinie "gratitude" du Pays à l'égard de Marc Benioff, le haut-commissaire, Éric Spitz, est quant à lui revenu sur la carrière exceptionnelle de l'homme d'affaires américain, "l'un des chefs d'entreprise les plus brillants de notre temps". Après avoir honoré "l'attachement et le dévouement à la France" de Marc Benioff, le représentant de l'État a en effet rappelé que le philanthrope était à la tête d'une entreprise de gestion de logiciels qui a dégagé plus de 26 milliards de dollars de chiffre d'affaires cette année et qui compte 75 000 employés dans le monde. L'homme d'affaires américain, qui est propriétaire du Time magazine, est également membre du conseil d'administration du forum économique mondial depuis 2019.

Réfugiés climatiques Face à son épouse, sa mère et ses enfants ainsi qu'à plusieurs de ses amis venus assister à la cérémonie, Marc Benioff a expliqué qu'il avait toujours eu "le sentiment d'être chez lui en Polynésie". Alors qu'il mène de nombreuses activités philanthropiques en matière de lutte contre le réchauffement climatique, l'homme d'affaires a profité de cette tribune pour alerter sur les dangers encourus par la Polynésie qui est en "première ligne" face à cette menace. "Le monde entier a besoin de le savoir. Toute l'histoire se perd au fur et à mesure. Des récifs coralliens se blanchissent et des piliers de l'économie, comme la perle ou les cocoteraies, sont menacés. Des familles polynésiennes pourraient bientôt devenir des réfugiés climatiques. Si nous voulons protéger nos océans, il faut arrêter la surpêche et tenir un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins dont nous connaissons les risques".



N'oubliant pas ses rapports professionnels avec la France, où il emploie 17 000 personnes, Marc Bénioff a également remercié le gouvernement français, son président, Emmanuel Macron, ainsi que ses clients dans l'Hexagone à l'image de Michelin ou bien encore de Louis Vuitton.





