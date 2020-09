​Le maxi-catamaran Jet France est arrivé à Tahiti

Tahiti, le 19 septembre 2020 - Le maxi-catamaran Jet France est attendu ce mardi vers 14 heures au mouillage du côté de l'aéroport. Le navire était porté disparu après avoir quitté Nouméa début août dernier.



"Tout est bien qui finit bien", s'est réjoui mardi Antoine Ferri, le directeur du Centre de coordination aéro-maritime de Polynésie française. En début d'après-midi le JRCC a été informé de l'arrivée du voilier Jet France à Tahiti, où il prévoyait de jeter l'ancre dans le lagon de Faa'a, sur la zone de mouillage située du côté de l'aéroport. A l'approche de Tahiti, le maxi-catamaran a navigué de conserve avec un second voilier qui a prévenu le JRCC.



Une grande incertitude planait depuis quelques jours sur la situation exacte de cet ancien catamaran de course mis à l'eau en 1985 et reconverti depuis des années pour une activité de plaisance. Sa destination en Polynésie étant elle-même confuse : Tahiti ou Hiva Oa, dans le groupe Sud de l'archipel des Marquises...



Selon le JRCC aussi, le navire avait vraisemblablement éteint sa radio VHS par mesure d’économie d’énergie, et se trouvait donc dans l’impossibilité d’être contacté. "Le manque d'information crée l'inquiétude. Nous sommes souvent confrontés à cela de la part des familles", souligne aussi Antoine Ferri, pour qui cette affaire n'a rien d'exceptionnel, si ce n'était le large écho qu'elle a causé depuis quelques jours.



Après avoir quitté Nouméa le 7 août dernier, le Jet France avait dû faire demi-tour pour réparer son pilote automatique. Il n'avait finalement pris la route pour la Polynésie française avec plusieurs jours de retard sur son planning initial. "Ensuite, il a pris son temps." En mer, le maxi-catamaran a eu à naviguer avec un vent et un courant contraires. Puis il a terminé sa route avec des conditions météorologiques défavorables.



Face à l'inquiétude des familles, c'est l’antenne calédonienne du centre de coordination du sauvetage en mer, en charge de la coordination des recherches du navire, qui a prévenu le centre polynésien d'une possible disparition du navire. Un appel lancé par le JRCC pour que lui soit remonté toute information dans le cadre de sa "veille attentive" a été largement relayée dimanche par la communauté des voiliers.