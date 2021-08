​Le marché de Papeete fermé samedi, mais ouvert dimanche

À la suite des annonces faîtes par le haut-commissaire et le président du Pays mardi sur le confinement imposé les samedis et dimanches, la mairie de Papeete a annoncé jeudi que le marché municipal Mapuru a Paraita sera fermé le samedi. L’établissement demeure ouvert le dimanche, de 4h30 à 10h, uniquement pour la vente de produits alimentaires. Le port du masque et le respect des gestes barrières sont exigés. Il est demandé de ne pas se déplacer en groupe ou en famille, sauf cas de force majeure avec enfant en bas âge. Commerçants et visiteurs devront également se munir de leur attestation de déplacement dérogatoire