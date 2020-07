​Le mara'amu va souffler cette semaine

Tahiti, le 6 juillet 2020 – Météo France annonce que le mara'amu va souffler sur la Polynésie à partir de mardi et jusqu'au début de week-end. On peut donc s'attendre à une baisse des températures, des rafales de vent et une mer forte.



C'est Météo France qui l'annonce dans un communiqué publié lundi : "Un coup de mara'amu va toucher une grande partie de la Polynésie à partir de mardi". Le phénomène météorologique va perdurer jusqu'en début de week-end, précise la station. Les premiers effets sont attendus aux Australes mardi matin. Et le temps va se généraliser ensuite sur la Société et l'Ouest des Tuamotu à partir de mardi soir. Les vitesses de vent prévues seront comprises entre 40 et 50km/h avec des rafales pouvant atteindre 60 à 70 km/h. Météo France précise que cet épisode devrait durer jusqu'à jeudi matin sur la Société. En revanche, il sera encore présent sur le nord des Tuamotu jusqu'en fin de semaine. Sur l'archipel de la Société, le vent sera précédé par un temps gris et pluvieux. Les températures vont également baisser les nuits prochaines, entre 16 et 18°C aux Australes et 20 à 23°C sur la Société et une partie des Tuamotu. Autre conséquence, le vent sera accompagné d'une mer forte avec des creux de trois mètres sur les archipels concernés voire 4 mètres à Rapa. Cette mer très forte provoquera des forts courants dans les passes et un ensachage des lagons exposés. A Tahiti et Moorea, les côtes Sud et Est seront principalement affectées par ce phénomène météorologique.