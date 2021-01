​Le magazine L’ECOnomie polynésienne fait le point

Tahiti, le 28 janvier 2021 - L’édition 2021 de L’ECOnomie polynésienne est en kiosque. Ce deuxième opus du magazine annuel spécialisé propose un état des lieux du modèle économique polynésien en période de pandémie, dresse les incertitudes qui le guettent en 2021 et pose les enjeux de son évolution vers plus de résilience.



D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Une question existentielle probablement aussi ancienne que l’humanité. Mais elle conserve une inoxydable pertinence. C’est à l’aune de cette problématique que L’ECOnomie polynésienne consacre son second numéro, cette année. Après les profonds bouleversements de 2020 avec une crise Covid aussi subite qu’inattendue, les journalistes de la rédaction du magazine éco brossent un diagnostic de l’économie polynésienne à l’épreuve de la pandémie. En filigrane, une question : Avons-nous les outils pour rendre notre modèle plus résilient ? "On ne sait pas ce que sera 2021. L’idée est de savoir si on a les outils pour faire face et quels sont les manques", commente Alexandra Sigaudo-Fourny, la rédactrice en chef. Cet état des lieux du modèle économique local, avec ses faiblesses et ses ressorts vertueux, est dressé au fil d’analyses d’experts, d’universitaires, d’opinion de responsables politiques, de témoignage d’entrepreneurs.



Diverses thématiques sont abordées au fil des 180 pages de ce deuxième opus du magazine annuel d’économie. Sécurité alimentaire, transformation digitale, tourisme : pour chaque dossier des articles de fonds, des interviews, le rappel des chiffres clés, donnent l’éclairage nécessaire pour une meilleure compréhension des mécanismes économiques.

Un zoom sur les secteurs qui comptent ou qui feront parler d’eux cette année est également proposé pour compléter ce panorama. Les secteurs de l’automobile, du commerce, le secteur financier, de l’économie bleue, du transport, de la santé, de la culture. Sans oublier un point sur l’incontournable palmarès des 200 premières entreprises locales, classées par chiffre d’affaires et en fonction de leurs effectifs salariés.



Sur le créneau de la presse spécialisée du fenua, L’ECOnomie polynésienne défend son identité, sa valeur ajoutée et le sérieux de son travail : "On est une toute petite rédaction, mais une équipe de journalistes", insiste la rédactrice en chef. Le numéro de cette année est titrée 2021 : L’année du crash-test. "Cela peut sembler abrupte, admet Alexandra Sigaudo-Fourny, mais il fait référence aux tests de fiabilité sur les automobiles. L’enjeu de cette année 2021 est de savoir si face à un tel choc, nous avons suffisamment d’outils pour résister. Les entreprises ont-elles réussi à s’adapter et vont-elles pouvoir poursuivre ces transformations ? Le soutien du Pays et l’Etat était-il suffisant ? Faut-il aller plus loin avec la création d’une caisse de chômage ? Nous avons travaillé sur toutes ces questions et bien sûr il n’y a pas qu’une seule réponse, mais de réelles pistes de réflexion."



Tiré à 5 000 exemplaires et distribué depuis le 26 janvier à Tahiti, le magazine L’ECOnomie polynésienne est disponible en kiosque et dans les grandes surfaces, au prix de 950 Fcfp. On devrait pouvoir le trouver à Moorea et Raiatea dès le 2 février.