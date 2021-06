​Le lycée professionnel de Uturoa fait son spectacle

Raiatea, le 12 juin 2021 - C’est une après-midi entière qui a été réservée pour le spectacle de fin d’année du lycée professionnel de Uturoa jeudi ; spectacle assuré autant par les élèves que par les professeurs.



Cela fait plusieurs semaines qu’élèves et professeurs se préparent pour le spectacle de fin d’année du lycée. La scène montée pour l’occasion a accueilli les prestations de 14h à 16h30, pour le plus grand bonheur des quelques 300 élèves. Orero de bienvenue, ote’a de l’AS danse, aparima des professeures, mais également danse inspirée du réseau social TikTok, les tableaux étaient variés. Deux temps forts ont marqué la journée, le premier avec un groupe de garçons internes du lycée professionnel et du lycée de Uturoa, qui ont présenté un Ote’a mau (danse propre à l’île de Huahine et exécutée uniquement par les garçons de l’île). Le deuxième temps fort était l’entrée dans une atmosphère marquisienne. Un premier groupe de professeurs, guidé par Ika, a présenté un haka maha’u (aussi appelé danse du cochon) alors que sa femme a guidé d’autres professeurs pour un haka manu (danse de l’oiseau). Enfin, l’authentique groupe marquisien Kakaia a fait le déplacement pour clôturer ce bel après-midi de festivités.



Le proviseur, monsieur Guilloux, a tenu à organiser cette journée pour conclure l’année en beauté et remercier les professeurs en poste qui rentrent en métropole. C’était également l’occasion de se « rattraper » de la journée polynésienne qui n’a pas pu avoir lieu à cause des restrictions sanitaires liées au Covid et inaugurer le nouveau parking du lycée terminé il y a peu.



Les professeurs qui ont assuré la coordination de ce grand spectacle de fin d’année, madame Jordan (professeure de tahitien) et monsieur Van Der Maesen (professeur de vente commerce), tiennent à remercier les élèves du lycée, les agents, la communauté éducative et l’administration, pour leur implication et leur engagement dans le bon déroulement de la journée. Ils remercient également la commune de Uturoa et la commune de Taputapuatea pour la mise à disposition du matériel (scène, chaises, chapiteau…).