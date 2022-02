​Le léger bond, peu rassurant, des hospitalisations Covid

Tahiti, le 9 février 2022 – S'il stagnait entre 0 et 4 depuis le début de l'épidémie de variant Omicron en Polynésie, le nombre des hospitalisations en cours pour Covid aigu a bondi mercredi à 10 dont 2 en réanimation…



C'est une statistique assez peu réjouissante qui est apparue mercredi avec le carré épidémiologique quotidien de la plateforme Covid-19 du Pays. Deux mois après la confirmation de l'apparition du variant Omicron en Polynésie, le nombre des hospitalisations en cours pour Covid aigu a toujours stagné ces huit dernières semaines entre 0 et 4 ces derniers jours, repartant même parfois à la baisse. Or mercredi, pour la première fois depuis la crise du variant Delta, le nombre de ces hospitalisations a bondi à 10 dont 2 en réanimation… Une tendance qu'il conviendra de surveiller dans les jours à venir.