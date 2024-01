​Le giratoire de Punaruu réduit à une voie pour la rentrée

Tahiti, le 11 janvier 2024 - Les travaux en cours sur le pont de la Punaruu conduisent à la fermeture partielle du giratoire en contrebas à compter de lundi.



Si les travaux de réhabilitation débutés en octobre dernier sur le pont de la Punaruu ont débuté par la peinture et n’ont eu aucune incidence sur la circulation routière, les choses doivent se compliquer dès lundi. Dans un communiqué diffusé jeudi, le ministère de Jordy Chan explique que le chantier s’intéresse dorénavant au remplacement des appuis de l’ouvrage. Les deux premières phases des travaux vont entraîner des modifications des conditions de circulation, qui vont impacter le rond-point situé sous le pont, par la fermeture de la voie extérieure du giratoire.



De lundi à jeudi, côté Papeete, la circulation sera ramenée sur une voie. La circulation sera également ramenée sur une voie durant trois jours au cours de la semaine du 22 au 27 janvier. Une signalisation spécifique sera mise en place et entretenue pendant la durée des travaux. Une attention toute particulière sera requise de la part des automobilistes et des usagers circulant dans cette zone pendant la durée du chantier.