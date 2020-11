​Le fauteuil de Paopao confisqué par Evans Haumani

Tahiti le 26 novembre 2020 - Rebondissement à Moorea où la majorité d'Evans Haumani à finalement présenté la candidature d’une des élues de la minorité, Gina Kautai, qui a été élue avec 24 voix contre son colistier Hugues Hanere qui a obtenu 9 voix.



Le Covid 19 a bon dos de nos jours. En effet, pour des raisons sanitaires, la majorité de Evans Haumani, réunie jeudi matin en conseil municipal, a demandé le huis clos, alors même que la distanciation physique entre les élus n’était pas respectée. Il a donc été demandé à l’assistance présente de sortir, ce qui n’a pas du tout été apprécié. "Il fallait s’y attendre c’est une stratégie de leur part. Si on demande le huis clos c’est que forcément il y a des choses à cacher et on ne veut pas que le public le sache, c’est révoltant", lance Madji, électrice de Fatoai présente pour l'occasion. Une autre électrice de Maharepa, Mareva, ne comprend pas non plus cette décision : "On veut savoir ce qu’ils font, il faut arrêter de mentir à la population. Je suis vraiment déçue du maire pour ce qu’il faut sur notre dos. La population veut voir la vérité arrêtez de faire n’importe quoi".



"C’est le jeu"



Et effectivement, la majorité de Evans Haumani a décidé de changer de stratégie. Tiarere Raparii, élue de la majorité minoritaire à Paopao, a donc proposé la candidature de sa collègue de la minorité Gina Kautai en lieu et place de Hugues Hanere, candidat choisi par la minorité.



La majorité a joué la bonne stratégie et a réussi à diviser la minorité, puisque Gina Kautai s’est finalement laissée prendre au "jeu"… Et évidemment à l’appel des sirènes des indemnités. Elle a donc été élue avec 24 voix quand Hugues Hanere n'en a récolté que 9 avec quelques-unes de la majorité. Gina Kautai a joué l'étonnement : "pour moi c’est une grosse surprise". Et d’ajouter : "c’est le jeu (…). C’est juste une opportunité, une chance qu’on me propose".



De son côté, celui qui devait s’asseoir dans le fauteuil de Paopao, Hugues Hanere, s'est dit "très déçu" de sa colistière qui leur a fait "un sale coup". L’élu de Afareaitu et tête de liste de la minorité John Toromona considère que le choix des électeurs de Paopao "n’a pas été respecté" et que cette dernière est restée focalisée sur les indemnités de tavana délégués : "elle est restée sur une idée financière".



Le tavana Evans Haumani se défend de son côté en affirmant que lorsque John Toromona a proposé une candidature, un élu de la majorité a aussi voulu en proposer une autre. "Ce n’est pas du tout pour aller contre John", assure le tavana de Moorea-Maiao. A l’ouverture du conseil municipal, le tavana avait pourtant tenu à rappeler à la minorité que la "politique est terminée, et qu’il faut désormais travailler pour la population".