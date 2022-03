​Le débarquement du Taporo débloqué (maj.)

Tahiti, le 7 mars 2022 - Les opérations de débarquement du Taporo VII ont débuté lundi soir, sur décision du ministère de l'Equipement. Dans la journée, le Port autonome s'était opposé à l'utilisation d'un camion-grue, douchant tout espoir de transbordement sur le Taporo VI, en raison d'une incertitude sur la résistance du quai.



Le Taporo VI doit en principe appareiller ce mercredi en direction des îles Sous-le-Vent, avec à son bord le fret transbordé depuis le Taporo VII. Si ce départ semblait compromis jusqu'à lundi soir, la situation a été débloquée dans le courant de la soirée sur décision du ministère de l'Equipement. Le navire est bloqué depuis jeudi dernier à quai, en mauvaise posture à Motu Uta.



Lundi, deux tentatives de déchargement n’ont pu aboutir dans la journée. Le navire étant relativement stable sur le fond, avec sa grue embarquée utilisée comme stabilisateur, l’armateur a tenté de recourir à une grue sur barge de la société Boyer pour procéder aux opérations de déchargement. Une option vite abandonnée en raison des difficultés de manutention lors du déplacement des charges jusqu’à quai et des problèmes de sécurité posés. La barge aurait été positionnée côté bâbord, alors que le quai est situé sur tribord. Autre solution : le recours à un camion grue, toujours de la société Boyer. Mais cette option a été rejetée par la direction du Port autonome. La structure du quai à l’emplacement du Taporo VII n’est pas conçue pour supporter une charge supérieure à deux tonnes par mètre carré.



Dans la soirée, c'est le ministère de René Temeharo qui a débloqué la situation en s'appuyant sur "une nouvelle étude" qui semble permettre l'utilisation du camion-grue refusé un peu plus tôt dans la journée et le recours à la grue sur barge. Les opérations de déchargement se sont poursuivies dans la soirée.



Jeudi dernier en fin d’après-midi, alors que les opérations de chargement du Taporo VII s’achevaient, le navire a été déséquilibré et victime d’une importante voie d'eau, tandis que sa rampe de chargement était ouverte. Deux de ses trois cales ont été envahies par près de 500 mètres cubes d’eau, causant une importante gite de 25% sur bâbord. Les salles machines ont complètement été noyées. Le navire est depuis hors service sous surveillance à quai, en partie posé sur le fond. Vendredi, suite à une expertise commandée par la compagnie d’assurance de l’armateur, les ballasts situés sur le flanc tribord du navire ont été remplis permettant de rétablir en partie son angle d’assiette. Pas suffisant cependant pour garantir sa stabilité en cas de déchargement. Dans le courant du week-end, le Taporo VII a au demeurant repris de la gite en s’enfonçant sur la proue.



C’est dans cet état qu’il était lundi, avec tout son chargement embarqué. Des experts néerlandais en renflouages sont attendus mercredi, à la demande de l’armateur du Taporo VII. D’ici là, le navire devrait rester sous surveillance.



