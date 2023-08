​Le cours Bufflier prépare sa rentrée

Tahiti, le 21 août 2023 - Le centre de formation privé de Papeete, l'École supérieure cours Bufflier (ESCB), prépare sa rentrée scolaire pour la 52e année consécutive. Spécialisée dans la préparation des BTS tertiaires, des bachelors de la Fédération européenne des écoles (FEDE) et Masters en management et stratégie d'entreprise, l'école suscite l'intérêt de bon nombre d'étudiants post-bac.



Entre formation diplômante et formation continue, l'École supérieure cours Bufflier (ESCB) a toujours eu pour vocation de proposer une offre adaptée aux besoins des étudiants polynésiens et aux entreprises du fenua. Sûr de ses forces, l'établissement mise essentiellement sur les formations en alternance, ou en soirée, sur l'intervention de professionnels reconnus dans leurs domaines, mais aussi et surtout sur l'accompagnement des étudiants et stagiaires désireux de s'insérer concrètement dans le monde du travail. Une vision de la formation qui aujourd'hui fait ses preuves. En effet, pour l'année 2023, l'école affiche des taux de réussite remarquables : entre 75 et 84% au niveau des filières BTS, 90% dans l'administration de structure sportive, et 100% en marketing. Un succès dû en grande partie à la gestion des classes et de leurs effectifs : “Nous accueillons chaque année environ 90 élèves, soit 15 étudiants par classe, cela nous permet d'assurer une certaine qualité de l'enseignement, ainsi qu'un suivi solide, de la part de l'équipe pédagogique”, explique Patrick Lopez-Diot, directeur de l'ESCB.



“Il y a une vraie demande”



Et pour cette année, l'école ne désemplit pas : “L'année dernière nous avons ouvert un Master en Management et stratégies d'entreprise. La nouveauté cette année, c'est qu'il y aura les deux niveaux, donc première et deuxième année. Il y a une vraie demande”, constate le directeur de l'ESCB, avant d'insister : “C'est bon signe car cela veut dire que les entreprises suivent. C'est fondamental. Sans eux, nous ne pouvons pas assurer ces formations en alternance.” En effet, l'école propose par semaine deux ou trois jours à l'ESCB, puis deux ou trois jours en entreprise. Le moyen le plus sûr d'allier théorie et pratique, indispensable à l'insertion professionnelle. “Aujourd'hui, le niveau Bac +2 intéresse le marché du travail”, assure Patrick Lopez-Diot, pour qui “le BTS est la principale porte d'entrée du marché du travail en Polynésie”. Une réalité soutenue en partie par le code du travail polynésien, qui tente de protéger les emplois locaux selon le directeur de l'ESCB.



En ce qui concerne le profil des étudiants recherchés et attendus, l'école se félicite d'accueillir dans ses locaux une majorité d'individus désireux de reprendre leurs études : “Nous avons une petite moitié de nos effectifs qui sort tout juste du lycée ou de l'université, mais l'autre grosse moitié représente ces gens qui veulent acquérir plus de compétences ou reprendre leurs études après une longue pause. Et nous, nous sommes ravis d'accueillir ces personnes-là car il s'agit bien souvent de profils plus matures, et c'est très intéressant de pouvoir travailler avec”, s'enthousiasme-t-il. “Avoir dans sa classe des personnes âgées de 19 à 35 ans, c'est bénéfique pour tout le monde, même pour nous, les professeurs, puisque cela nous permet d'être au fait de ce qui se passe vraiment dans la société polynésienne.”



Pour les inscriptions en BTS, les étudiants ont jusqu'au 31 août pour se manifester, tandis que ceux désireux d'intégrer les Master en Management et stratégies d'entreprise ont jusqu'au 15 septembre pour la première année, et jusqu’au 15 octobre pour la deuxième.