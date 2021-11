​Le confinement a bien plombé le tourisme en août

Tahiti, le 4 novembre 2021 – La fréquentation touristique en Polynésie française s'est bien heurtée à la dure réalité du reconfinement au mois d'août 2021, confirment les chiffres diffusés jeudi par l'Institut de la statistique.



Les professionnels du secteur l'avaient ressenti, les chiffres diffusés jeudi par l'Institut de la statistique (ISPF) le confirment. Le tourisme a été plombé au mois d'août 2021 par le reconfinement, même partiel, décidé le 20 août dernier. "Le rebond du tourisme observé en juillet s'arrête avec le second confinement", constate l'ISPF. Par rapport au mois d'août 2020, déjà marqué par la pandémie de Covid-19, le tourisme progresse et passe de 8 000 à 9 500 touristes arrivés au fenua. Mais par rapport à une année habituelle, celle de 2019 notamment, la fréquentation touristique chute de plus de moitié : 55% des effectifs en moins.



Dans le détail, et avec des marchés touristiques toujours très restreints, les métropolitains représentent 48% des effectifs, devant les États-Unis à 44% et le reste de l'Europe à 7%. La durée moyenne de séjour passe à 18,8 jours, en baisse par rapport à 2020. Enfin, triste statistique, pour l'heure l'année 2021 est pire que 2020. Sur les huit premiers mois de l'année, la fréquentation touristique chute de -17% par rapport à la même période l'an dernier…