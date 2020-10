​Le compagnon violent de Maupiti écroué pour meurtre aggravé

Tahiti, le 26 octobre 2020 – L'homme qui avait battu mortellement sa concubine quadragénaire à Maupiti vendredi soir a été mis en examen dimanche pour "meurtre aggravé" et placé en détention provisoire à Nuutania.



Deux jours après le drame conjugal survenu vendredi soir à Maupiti, le suspect qui avait battu à mort sa compagne de 42 ans a été mis en examen dimanche pour "meurtre aggravé" car commis "par conjoint" et placé en détention provisoire à la prison de Nuutania pour la suite de l'instruction. En couple depuis plus de 20 ans avec la victime avec qui il avait eu trois enfants et déjà connu de la justice pour des faits de violence, l'homme s'était énervé lors d'une soirée alcoolisée vendredi. Selon des témoins de la scène, il avait menacé et frappé sa compagne qui est décédée dans la soirée. L'autopsie de la victime a été reportée à cette semaine. Elle permettra de connaître les causes précises du décès.