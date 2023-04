​Le commerce de viande de chèvre sous contrôle renforcé

Tahiti, le 19 avril 2023 - Un arrêté du conseil des ministres vient renforcer les dispositions de la règlementation de janvier 2023 encadrant la commercialisation du gibier polynésien, et notamment de la viande de chèvre.



La commercialisation de viande de chèvre règlementée depuis janvier par un texte visant à garantir des conditions sanitaires satisfaisante. Cette réglementation vient d’être complétée par un arrêté du conseil des ministres, mercredi. Il précise les modalités d’agrément et d’habilitation des chasseurs, formateurs et inspecteurs, les règles applicables en matière de traitement et d’inspection des carcasses de chèvre, les conditions de traçabilité et de transport du gibier, ou encore les normes techniques applicables aux futurs Établissements de traitement du gibier (ETG).



L’arrêté fixe par ailleurs un régime transitoire de commercialisation dans l’attente de l’ouverture des ETG. Ainsi, seuls les gibiers couverts par une fiche d’examen initial et munis d’une marque d’identification unique pourront être commercialisés par des chasseurs habilités, sous forme de carcasse entière. Compte tenu des risques sanitaires inhérents au transport de viande, les carcasses expédiées devront en outre être congelées et transportées dans des conditions sanitaires adéquates.