​Le code de l'aménagement accessible intégralement en ligne

Tahiti, le 8 janvier 2024 - Après plusieurs mois de travail, le code de l’aménagement est enfin accessible en ligne sur le site Lexpol, dans une version 100% numérique et mise à jour en temps réel, annonce lundi une communication du Journal officiel.



En matière d’urbanisme, l’évolution réglementaire est importante : depuis 1961, le code de l’aménagement a fait l’objet de 142 modifications successives. Vous pouvez désormais accéder à toutes les versions antérieures du code, rechercher la version précédente d’un article ou retracer l’historique d’une norme. Enfin, les “versions à venir” vous permettent de consulter les nouvelles mesures avant même leur entrée en vigueur.



