​Le cluster maritime garde le cap

Si, de l'aveu de Gérard Siu, le Port autonome de Papeete a été "réellement et sans contestation possible à la hauteur des attentes" en accordant 479 millions de Fcfp d'exonérations de loyers, redevances ou encore de frais de gardiennage aux 200 entreprises de l'aire portuaire, l'établissement public doit faire mieux. Le deuxième axe du plan d'action vise en effet au développement d'un "pôle polynésien de réparation navale". "Une priorité du cluster maritime" selon Tuanua Degage, mais qui n'est pas nouvelle. "On a déjà travaillé sur ce sujet depuis pas mal d'années mais là, il faut vraiment qu'on trouve une solution qui convienne à tout le monde". Le dock flottant est ainsi vieillissant et de plus en plus sous-dimensionné. "La flottille locale s'agrandit de plus en plus avec des nouveaux bateaux et des bateaux plus grands. Par exemple, l'Aranui ne peut pas rentrer sur cale en Polynésie et est obligé d'aller caréner en Nouvelle Zélande". Un constat parmi d'autres qui justifie que cet outil de mise à sec soit renouvelé et modernisé au plus vite, afin de répondre aux nouveaux besoins et faciliter le fonctionnement d'un secteur qui tangue.