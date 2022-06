​Le climat mobilise toujours aussi peu

Tahiti, le 26 juin 2022 - Faible mobilisation ce samedi 25 juin pour la marche pour le climat, organisée par l'association Te motu. À peine une centaine de personnes a répondu à l'appel. L'association ne baisse pas les bras et cherche déjà d'autres moyens de toucher le public.



Samedi, peu de manifestants ont répondu à l'appel de l'association Te motu, pour la marche pour le climat. À peine une centaine de personnes étaient réunies. Néanmoins, l'ensemble a tenu sa marche, avec force pancartes, pour un parcours dans la ville de Papeete, dont le départ était fixé sur la place Tarahoi.



Le précédent rassemblement avait eu lieu en mars dernier. Jason Man, militant à l'initiative de la manifestation, note l'importance de se rassembler, car la crise écologique est majeure, et très inquiétante pour tous ceux qui en prennent conscience. Il souligne aussi l'inaction des gouvernants et des pouvoirs publics en général alors que les solutions existent déjà. Le discours et la motivation de cette poignet d’activistes reste la même : "accélérer ces démarches sur la sensibilisation du public ainsi que sur les stratégies du gouvernement, pour mieux faire face au changement climatique".



La Polynésie accumule un retard majeur dans le domaine, et sur l'empreinte carbone en particulier. Régulièrement, des opérations de sensibilisation à la protection de l'environnement et au réchauffement climatique sont organisées par différentes associations et acteurs sociaux éducatifs locaux qui sont les seul relais actif de la cause écologiste et environnementaliste. Conscients du manque de mobilisation, ils réfléchissent déjà à d'autres modes d'action. L'association a d'ailleurs annoncé une conférence sur le climat le 6 juillet à l'auditorium de la CCISM.