​Le bibliobus retrouve les routes de Moorea

Moorea, le 15 avril 2021 - Après une pause en raison de la crise sanitaire et pour cause de rénovation, le bibliobus de la bibliothèque de Moorea repart dans les quartiers de l’île sœur afin d’offrir des séances de lecture aux enfants, notamment dans les quartiers prioritaires. De nouveaux livres en tout genre sont mis à leur disposition.



Après avoir arrêté ses services pendant quelque temps en raison de la crise sanitaire et de sa rénovation, le bibliobus de l’association Faa Ruperupe (qui gère la bibliothèque de Moorea et le bibliobus) repart dans les quartiers de Moorea afin d’offrir des moments de lecture pour les enfants de l’île. Plusieurs ouvrages (livres, bandes dessinées et autres supports écrits), essentiellement destinés aux plus jeunes, sont mis à leur disposition. Cette semaine, le bibliobus est parti à la rencontre des enfants de Vaiare lundi, puis ceux de Nuuroa jeudi et enfin avec ceux de Temae vendredi.



Favoriser la lecture pour tous



Mais l’objectif de l’association Faa Ruperupe est avant tout de servir les enfants issus des quartiers prioritaires. “Nous voulons toucher les enfants ainsi que les familles qui sont éloignés de la culture, de la lecture et de la connaissance. Il s’agit de favoriser la lecture pour tous et le développement des connaissances. La lecture n’est en fait pas beaucoup pratiquée dans ces milieux familiaux”, explique Françoise Blanc, trésorière de l’association. Cette dernière ajoute que “le fait de lire avec les intervenantes, comme les bibliothécaires, permet aux enfants de découvrir des supports et d’avoir des séances de lectures qui ne sont pas forcément les mêmes qu’à l’école. La bibliothèque et le bibliobus leur apportent des choses différentes”. En plus d’avoir des nouveaux livres, les enfants ont aussi à leur disposition, des ouvrages, adaptés à tous les âges, sur la littérature polynésienne. “Il y a des ouvrages pour la découverte de la langue tahitienne. Les enfants peuvent apprendre par exemple les premiers mots sur la maison ou l’alimentation. Découvrir une langue polynésienne quand on ne fait que de la parler n’est pas évident. Ces enfants ont donc l’occasion d’avoir des supports écrits”, explique Françoise. La trésorière invite également les parents à venir accompagner leurs enfants au bibliobus afin que ceux-ci aient plus d’intérêt pour la lecture.



A noter que, l’intérieur du bibliobus a gracieusement été rénové par Philippe Rodriguez, charpentier du bois. L’association Faa Ruperupe lance un appel car elle est à la recherche d’un bénévole pour rénover et embellir les parties extérieures du véhicule.