​Le Tavini remporte les territoriales avec 44,3%

Tahiti, le 30 avril 2023 – Les résultats provisoire complets de ce second tour des élections territoriales donnent la liste du Tavini huiraatira vainqueure avec 64 551 voix et 44,32% des suffrages, devant la liste Tapura alliée au Amuitahira'a avec 56 117 voix et 35,53%, et la liste A Here ia Porinetia et ses 24 988 voix pour 17,16%.