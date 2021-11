​Le Tavini lance son appel aux candidatures pour les législatives

Tahiti, le 4 novembre 2021 – Au tour du Tavini de lancer son appel à candidature pour les législatives de 2022 jusqu'au 15 novembre prochain, avec des candidats qui seront choisis par le parti "fin novembre-début décembre".



Après le Tapura, c'est au tour du Tavini d'annoncer le lancement de son "appel à candidatures" à l'ensemble de ses adhérents "en vue de porter et défendre les couleurs du peuple Mā'ohi aux élections législatives de 2022". Les candidats ont jusqu'au 15 novembre à 12 heures pour transmettre leur acte de candidature au secrétariat général du parti, signant un acte d'engagement et une "lettre de motivation". Les candidats devront être membres du Tavini huiraatira, se présenter dans une seule circonscription et respecter les conditions d'éligibilité. Les candidatures seront ensuite soumises à la validation de la présidence du parti puis au vote des adhérents "vers fin novembre-début décembre" dans les circonscriptions où plusieurs candidatures seront enregistrées. En 2017, le Tavini avait remporté l'un des trois sièges de députés en faisant élire Moetai Brotherson dans la troisième circonscription.