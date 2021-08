​Le Taporo VIII en route pour Tahiti

Tahiti, le 25 août 2021- Le Taporo VIII a finalement rejoint Tureia mercredi comme prévu. La marchandise a été débarquée selon un protocole sanitaire strict. L'état de santé des marins ne s'étant pas dégradé, le navire est reparti en direction de Tahiti qu'il devrait atteindre vendredi soir ou samedi matin.



Le Taporo VIII, est arrivé à Tureia mercredi en provenance de Rikitea. Rappelons que l'équipage du navire est contaminé par le Covid-19. Sur 14 membres, 11 ont été testés positifs, l'un d'entre eux est resté sous surveillance à Rikitea. À leur arrivée à Tureia, comme prévu et en accord avec la tāvana de l'atoll, un point a été fait sur l'état de santé des marins. Aucune dégradation n'a été constatée. D'autre part, un dispositif sanitaire exceptionnel a été mis en place dans le cadre du plan de sauvegarde pour le déchargement des marchandises. Ainsi l'accès au quai est interdit, il n'y a pas de contacts avec l'équipage et les réceptions et livraisons des marchandises sont gérées par la commune. Le Taporo VIII a ensuite pris la mer en direction de Tahiti qu'il devrait atteindre vendredi soir ou samedi matin.