​Le Taporo VII menace de chavirer

Tahiti, le 3 mars 2022 – Le navire Taporo VII a été victime d’une importante avarie lors de ses opérations de chargement jeudi après-midi. En début de soirée, il menaçait encore de chavirer à quai.



Jeudi soir, sa tournée pour les îles Sous-le-vent était encore fortement compromise, alors que le Taporo VII menaçait de chavirer à quai avec tout son chargement. A la suite d’un mauvaise manœuvre lors du chargement d’un conteneur, vers 17 heures, le caboteur a été victime d’une forte gite sur bâbord tandis que sa rampe de chargement était ouverte. Le mouvement a causé une importante voie d’eau.

Les cales du navire ont très vite été saturées d’un volume de près de 500 000 litres d’eau, menaçant de retourner l’embarcation à quai. Les pompiers de Papeete, la Marine nationale et les forces de sécurité civile sont rapidement intervenus sur place pour coordonner et participer aux opérations de renflouage. Le remorqueur du port a très vite été mobilisé pour stabiliser le caboteur en péril. Vers 20 heures, les équipes sur place tentaient encore de refermer la rampe de chargement avant de pouvoir déclencher les pompes de cale pour vider la coque du navire et le sortir de son embarrassante posture.