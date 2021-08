​Le Super aito annulé

Tahiti, le 4 août 2021 – L'édition 2021 de la mythique course de va'a du Super aito, qui devait se dérouler à Rangiroa du 20 au 22 août, a été annulée pour raisons sanitaires.



Te Aito Events a annoncé aujourd'hui sur sa page Facebook que la course de va'a du Super Aito, qui devait se dérouler à Rangiroa le week-end du 20 au 22 août est annulée. L'organisateur précise que la décision a été prise avec le tāvana de Rangiroa et qu'il “donne rendez-vous à la population des Tuamotu en août 2022.”



Plus d'information devraient être communiquées ultérieurement.