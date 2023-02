​Le St Xavier Maris Stella IV à l'arrêt un mois

Tahiti, le 17 février 2023 – Le St Xavier Maris Stella IV va cesser ses rotations aux Tuamotu pendant un mois à la suite d'une panne technique.



Les services du Pays ont annoncé vendredi l'arrêt technique du St Xavier Maris Stella IV depuis jeudi dernier à la suite d'une panne technique. Le navire dessert principalement les îles des Tuamotu de l’Ouest parmi lesquelles notamment Tikehau, Rangiroa, Ahe, Takaroa, Arutua ou Fakarava. Les réparations doivent prendre environ quatre semaines et l’armateur procède actuellement à un transfert du fret qui a été embarqué sur le voyage annulé, lorsque cela est possible. Les délais de livraison devraient donc être tendus sur les îles des Tuamotu de l'Ouest jusqu’à la reprise des rotations du navire dans un mois environ. Les îles concernées demeurent desservies par les Mareva Nui, Dory et Cobia.