​Le Sefi change de nom et de logo

Tahiti, le 15 octobre 2021 – Le Sefi a officiellement annoncé vendredi son changement de nom et de logo, devenant désormais le "Service de l'emploi" dans une optique de réorganisation pour "réaffirmer sa place d'expert de l'emploi".



Nouvelle organisation, nouveau nom et nouveau logo pour le Sefi. Le Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles sera désormais dénommée "Service de l'emploi". Pas vraiment une révolution sémantique, mais plutôt la marque d'une "nouvelle organisation pour une expertise plus claire" affirme le service qui conserve l'ensemble de ses missions et attributions sur la formation et l'insertion professionnelles. Le service indique vouloir "faire évoluer son image afin d'être en adéquation avec les travaux en cours concernant la réorganisation du service, son rôle et la posture des conseillers à l'emploi". Le service souhaite réhabiliter son "cœur de mission" : l'insertion professionnelle en vue de l'accès à un emploi durable, le maintien de l'emploi et la reconversion professionnelle.



Un changement de nom qui s'accompagne d'un changement de logo, sous la forme d'un écusson représentant un "tiki stylisé et protecteur" portant en son sein les cinq archipels et les différents corps de métiers de l'air, de la terre, de la mer et les services à la personne.