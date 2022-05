​Le Salon des arts de la maison est ouvert

Tahiti, le 11 mai 2022 – Innovation artisanale de cette année, le Salon des arts de la maison a ouvert ses portes mercredi à l'hôtel Hilton de Faa'a jusqu'à samedi.



Le ministre en charge de l’Artisanat, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a ouvert le tout premier Salon des arts de la maison, mercredi matin au Hilton Tahiti. L'évènement repose sur un nouveau concept : un salon tout spécialement dédié à l’univers de la maison mais avec des créations à 100% issues de l’artisanat traditionnel. L'objectif du salon est de valoriser les ressources "infinies" du secteur, dixit Heremoana Maamaatuaiahutapu, en mettant les artisans au défi de présenter des créations nouvelles. Un pari réussi aujourd’hui grâce à la présence des 30 artisans qui n’ont pas manqué de ressources pour mettre en valeur la diversité et le dynamisme de la création artisanale.



La sélection qui a été faite prend en compte la diversité des matières, des visions, et permet de proposer un panorama de la création artisanale dédiée à l‘univers de la maison, que ce soit au travers du linge de maison, des objets issus du travail de la sculpture et de la gravure, de la vannerie ou du coquillage, mais aussi de la décoration de la table et de la maison dans son ensemble.