​Le RSMA ouvre son savoir-faire

Tahiti, le 24 avril 2024 - Le RSMA-Pf renoue avec sa journée portes ouvertes ce samedi 27 avril, quartier Broche, à Arue. L’entrée est gratuite et ouverte à tous, de 8 à 16 heures.



Le Régiment du service militaire adapté (RSMA) ouvre ses portes, ce samedi, au quartier Broche à Arue. La finalité est de faire découvrir aux familles, avec un programme riche en activités et animations festives, les formations et l’environnement du RSMA-Pf. Les visiteurs pourront se restaurer sur place avec plusieurs stands dédiés et découvrir des ateliers ludiques : airsoft, tir à l’arc, challenge ‘aito, le parcours ‘aito/rambo... Pour les plus petits, il y aura notamment des structures gonflables, la pêche aux canards, un stand maquillage ou bien encore des activités manuelles comme la création d’un volcan miniature…



Toujours dans un esprit de kermesse, il y aura une tombola minutes avec uniquement des tickets gagnants (boisson offerte, ticket pour un stand, etc.) et un tirage au sort toutes les heures avec de nombreux lots offerts par les différents partenaires. Le public pourra également assister à des danses et des haka proposés par les jeunes marsouins.



Cette journée est surtout l’occasion pour tous les visiteurs de découvrir ou redécouvrir les 33 formations professionnelles dispensées par le RSMA dans les quatre archipels. Chacun aura l’opportunité de visiter le camp et ses infrastructures et d’échanger avec les formateurs et les volontaires stagiaires puisque les ateliers pédagogiques seront ouverts au public. Les jeunes vont partager, ce jour-là, leur quotidien.



On peut citer quelques formations dispensées par le RSMA-Pf : aide à la personne, agent de prévention et de sécurité, agent de restauration, service en salle, matelot, agent en espaces verts, les principaux métiers du bâtiment… Le RSMA propose aussi des filières innovantes comme énergie renouvelable et éco-lodge à Hao.



Il y aura sur place un stand de recrutement pour les jeunes qui veulent se renseigner ou qui sont désireux d’intégrer le régiment.



Cette journée portes ouvertes, c’est à la fois l’opportunité de donner de la visibilité au RSMA-Pf et à ses formations, mais aussi de remercier avec un moment récréatif les encadrants, les volontaires stagiaires et leurs familles.