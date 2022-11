​Le Port autonome fête ses 60 ans

Tahiti, le 10 novembre 2022 – Lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée jeudi matin, le ministre des Grands travaux, René Temeharo, a annoncé que le port autonome allait fêter ses 60 ans en organisant plusieurs évènements du 14 au 18 novembre prochain sur la place Vaiete à Papeete. A cette occasion, le port espère susciter des vocations chez les plus jeunes.



Le directeur du Port autonome, Jean-Paul Le Caill, et le ministre des Grands travaux, René Temeharo, ont reçu la presse jeudi matin pour annoncer qu'à l'occasion des 60 ans du port, plusieurs évènements allaient être organisés durant la semaine du 14 au 18 novembre prochains à Papeete sur la place Vaiete. Durant ces cinq jours, le public pourra profiter de 8 à 20 heures d'une exposition de photographies retraçant l'histoire du port de 1900 à nos jours. Des groupes scolaires ainsi que les personnes volontaires pourront également découvrir les sites spécifiques du port autonome par voie maritime. Des visites de 45 minutes qui seront organisées de 8 heures à midi à l'aide de deux navires de 26 places. Le mercredi 16 novembre, un "forum des métiers portuaires, maritimes et logistiques" sera également organisé de 8 à 15 heures. L'objectif de cet évènement étant de "sensibiliser les générations futures aux métiers spécifiques à l'activité portuaire".



Car si le Port autonome a souhaité recevoir des groupes scolaires, c'est notamment avec l'espoir de susciter des vocations chez les plus jeunes tel que l'a expliqué René Temeharo jeudi matin : "Les entreprises ont de plus en plus de mal car les anciens partent à la retraite et elles ont du mal à trouver des jeunes dotés d'un savoir-faire. Dans certains secteurs d'activité, c'est la pénurie. Je pense par exemple aux soudeurs, aux brasseurs qui sont des métiers bien payés car ce sont des métiers à risques. Il y aussi cette volonté au travers de ces visites, d'inciter les jeunes. Nous manquons aussi énormément de capitaines de bateau, à un moment donné, on ne sait plus comment faire. On profite donc de cet anniversaire pour lancer un appel et inciter les jeunes à mieux se former et obtenir un travail qui est là."



Projets d'avenir



Interrogé sur l'avenir du port et sur le projet de creusement de la passe –dont la profondeur ne correspond plus aux nouvelles normes du transport maritime qui entreront en vigueur dès 2025– René Temeharo a indiqué qu'il devait s'entretenir avec les transporteurs maritimes dans les jours à venir : "Nous avons effectivement effectué un schéma directeur qui a abouti à une nécessité d'agrandissement de l'entrée et de l'approfondissement de la passe. Nous avons entamé des travaux pour sécuriser l'impact de cet agrandissement et de cet approfondissement afin de pouvoir accueillir des bateaux à une profondeur raisonnable de 14,50 mètres. L'optimisation est programmée. On nous a expliqué que 2027 serait le moment opportun d'agrandir et, du jour au lendemain, on nous dit que c'est 2025. Je me déplace justement la semaine prochaine pour rencontrer l'un des transporteurs maritimes, celui-là même qui nous avait dit 2027, je vais donc voir avec eux."