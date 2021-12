​Le Pays présente son projet de campus à Opunohu

Tahiti, le 18 décembre 2021 – Le gouvernement s'est rendu vendredi à l'école bioclimatique de Papetoai à Moorea afin de présenter son projet de campus à Opunohu. Ce campus, qui pourra accueillir 640 lycéens, sera érigé sur 14 hectares et comprendra un complexe sportif et un internat. Les travaux devraient prendre fin en 2024.



Le président du Pays, Édouard Fritch, ainsi que plusieurs ministres, se sont rendus vendredi à l'école bioclimatique de Papetoai à Moorea pour, tel que le précise la présidence dans un communiqué, rencontrer le maire Evans Haumani et son conseil municipal "afin de leur présenter le projet de campus d'Opunohu, destiné aux lycéens de Moorea".



Chaque jour, ce sont plus de 330 élèves de Moorea qui doivent se rendre à Tahiti pour y suivre leur cursus scolaire. Et c'est pour résoudre cette situation "particulièrement pénible" que le Pays a décidé de construire "un véritable campus scolaire qui sera érigé sur 14 hectares". Le projet verra le jour sur le site d'Opunohu à proximité du lycée agricole. Le campus comprendra ce même lycée agricole, le futur lycée d'enseignement général, le futur lycée professionnel. Il sera également composé d'un internat, d'un complexe sportif et d'un centre de documentation et d'information (CDI).

Campus à trois pôles scolaires La présidence précise que le proviseur restera celui du lycée agricole et qu'un proviseur adjoint de l'éducation nationale sera affecté ainsi qu'un gestionnaire matériel. En matière d'effectif, le lycée général devrait accueillir 245 élèves de la seconde à la terminale, le lycée professionnel devrait lui accueillir 72 élèves dans les filières de l'hôtellerie, du bâtiment et de l'horticulture. Ainsi, cumulé avec le lycée agricole, le campus à trois pôles scolaires aura un effectif global de 640 élèves et de 140 agents encadrants.



La réalisation des travaux se fera de façon progressive afin que les bâtiments puissent être utilisés au fur et à mesure de leur achèvement. Les travaux devraient prendre fin en 2024. Le projet finalisé avec mobilier et équipements est évalué à près de 4,2 milliards de Fcfp.

Samedi 18 Décembre 2021