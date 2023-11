​Le Pays nomme son représentant à l’APC

Tahiti le 23 novembre 2023. Le Pays a nommé son commissaire au gouvernement au sein de l'Autorité polynésienne de la concurrence.



Bruno Lai a été nommé cette semaine commissaire du gouvernement auprès de l’Autorité polynésienne de la concurrence. Chargé de mission Bureau du Dialogue social de la Direction du travail, ancien conseiller technique des ministres Virginie Bruant et Nicole Bouteau, il a été nommé sur proposition du ministre chargé de l’économie, Tevaiti Pomare.



Son rôle consiste à représenter officiellement le gouvernement de la Polynésie française en faisant valoir ses intérêts notamment au cours des procédures. Il n’a pas la qualité de partie dans les procédures de l’Autorité et ne la représente pas.



Bien que les séances de l’Autorité ne sont pas publiques, le commissaire du gouvernement peut y assister et présenter des observations. Toutefois, à l’instar des rapporteurs, il n’assiste pas au délibéré qui demeure secret.