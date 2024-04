​Le Pays joue la transparence sur les finances publiques

Tahiti, le 17 avril 2024 – Deux publications annuelles d’accès libre présenteront à compter de cette année les éléments du budget primitif de l’année en cours et le compte administratif de l’exercice précédent, a décidé le conseil des ministres mercredi, arguant d’une volonté de transparence.



Les données du budget primitif de l’année en cours seront publiées annuellement dans le courant du premier trimestre. Les données du compte administratif de l’année n-1 seront accessibles dans le courant du troisième trimestre.



Chaque publication est contenue sur une brochure dépliante qui sera bientôt disponible dans les locaux de la Direction du budget et des finances (DBF) et téléchargeable en version PDF sur les sites



