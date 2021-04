​Le Pays annonce le retour des restrictions sur la vente d'alcool

Tahiti, le 29 avril 2021 – Le gouvernement a annoncé jeudi qu'il reprendrait prochainement un arrêté destiné à restreindre les horaires d'autorisation de vente d'alcool. Plus question de raisons sanitaires cette fois-ci, le Pays affirme répondre à une demande des tavana qui estiment "que durant la période de restriction un sentiment de mieux vivre s’était installé dans les communes".



C'était annoncé, le gouvernement va bientôt remettre en place les restrictions sur la vente d'alcool récemment annulées par le tribunal administratif de Papeete. Dans un communiqué diffusé jeudi, la présidence a annoncé qu'Edouard Fritch avait rencontré mardi "des maires de Tahiti et des îles Sous-le-vent" pour "connaître leur sentiment" après l’annulation des arrêtés restreignant les horaires et jours de vente d'alcool en Polynésie française.



"Les maires ont fait le constat que durant la période de restriction un sentiment de mieux vivre s’était installé dans les communes et que les brigades de police municipale étaient moins sollicitées", indique le communiqué, qui poursuit : "De manière unanime, les élus communaux présents à la réunion ont souhaité que le gouvernement encadre à nouveau les horaires de vente d’alcool dans les magasins. Certains ont également souhaité également une aggravation des peines d’amende pour les ivresses sur la voie publique." Le communiqué confirme donc que le conseil des ministres "suivra l’avis des maires" et prendra prochainement un arrêté pour limiter les plages horaires de ventes de boissons alcoolisées dans la semaine, ainsi que les week-end et jours fériés.



Rappelons que la vente d'alcool avait été d'abord été interdite intégralement en mars 2020 au fenua, afin de mettre fin aux rassemblements pendant la période de confinement. Par la suite, la vente d'alcool a été ré-autorisée mais sur un volume horaire restreint par rapport à l'avant-confinement. Des restrictions finalement annulées le 13 avril dernier après un recours du groupe Wane, propriétaire notamment des enseignes de grande distribution Carrefour.