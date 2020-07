Tahiti, le 15 juillet 2020 - Le Paul Gauguin passe sous pavillon français à l’instar de tous les navires de la compagnie du Ponant. Le paquebot est immatriculé à Mata Utu, Wallis-et-Futuna, et non plus à Nassau aux Bahamas.



La cérémonie de "francisation" du navire Paul Gauguin a eu lieu ce mardi en présence du navigateur et conseiller spécial de la compagnie, Olivier de Kersauson. Mis en service en 1997, le navire avait initialement été déclaré de nationalité française, avant de passer sous pavillon des Bahamas pendant ces dix dernières années après son rachat par le groupe américain Pacific Beachcomber. Il repasse sous pavillon français avec son immatriculation à Mata Utu, le port de Wallis-et-Futuna qui regroupe déjà le reste des navires de la compagnie du Ponant.



Le paquebot Paul Gauguin dispose de plus de 160 cabines pour un total de 332 passagers. Il accueille 12 000 passagers par an, des Américains et des Européens notamment. Le navire propose des croisières principalement aux îles Sous-le-Vent, mais aussi exceptionnellement, vers d’autres îles et archipels de la Polynésie, voire même dans la région Pacifique.