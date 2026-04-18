

​Le Oyster World Rally débarque au Fenua

Nuku Hiva - Le chantier naval de renom, Oyster Marine, en Grande-Bretagne et spécialisé dans les grands yachts organise tous les deux ans le Oyster Marine Around the World, une navigation de 15 mois autour du monde comprenant une escale de deux mois en Polynésie française. Cent plaisanciers sont arrivés aux Marquises en fin de semaine dernière où un accueil chaleureux et traditionnel les attendait.



Après trois semaines de navigation depuis les Galapagos, la centaine de plaisanciers du prestigieux Oyster World Rally a jeté l’ancre aux Marquises pour sa première escale au Fenua. Organisé par le chantier naval britannique Oyster Marine, ce rallye autour du monde rassemble cette année des équipages hollandais, britanniques, américains, belges et canadiens à bord de 23 yachts de 45 à 85 pieds. Depuis quelques jours, les yachtmen sont accueillis à Nuku Hiva par les intervenantes de la société Archipelagoes, en charge de la coordination des festivités d’accueil, en collaboration avec le comité du tourisme de l’île. Une escale marquisienne qui annonce par ailleurs le début de la saison des plaisanciers dans l’archipel et confirme l’attrait croissant des navigateurs du monde entier pour les Marquises.



Pour que l’accueil de ces plaisanciers soit mémorable, un programme riche en découvertes culturelles typiquement marquisiennes a été élaboré : confection de kumuhei, initiations à la sculpture sur bois et à la création de colliers de graines, à l’équitation, à l’art du tatouage ou encore à la danse du cochon et à celle de l’oiseau. Des dégustations de fruits locaux et des démonstrations culinaires sont également au programme de cette première escale.



Vivre le meilleur de nos îles



Stéphanie Betz, co-gérante de la société Archipelagoes, souligne l’importance de ces moments de partage : “Ces accueils sont des événements commandés par les organisateurs pour que ces plaisanciers puissent interagir avec la population. Ils ne sont pas seulement spectateurs, ils sont acteurs de leurs journées au Fenua. Ils font du cheval, de l’artisanat, de la pirogue. Ici, à Nuku Hiva, ils ont même participé à un concours de pétanque pour lequel des équipes mixtes yachtmen-locaux ont été formées. Cela leur permet d’échanger, de vraiment rencontrer les habitants et de vivre le meilleur de nos îles”.



À l’occasion de cette arrivée en Polynésie française, les plaisanciers ont également eu l’opportunité d’assister à une conférence relative à la culture et à la géographie des îles, aux zones de mouillages conseillées dans les différents archipels, ainsi qu’aux particularités de la navigation entre les Marquises et les îles de la Société via les Tuamotu.



Pendant les deux mois qu’ils passeront en Polynésie, les 23 yachts navigueront chacun à leur rythme, puis ils se retrouveront pour deux autres escales communes. “La société Oyster Marine appréciant tout particulièrement l’accueil qui est réservé à ses plaisanciers en Polynésie française, elle nous a demandé cette année d’organiser une 3e journée d’accueil semblable à celles habituellement organisées à Nuku Hiva et de Moorea. C’est donc l’île de Tahaa que nous avons choisie.”



Pour l’heure, les équipages vont reprendre leur navigation en direction des Tuamotu, puis des îles de la Société et des îles du Vent, avant de mettre le cap, notamment sur Tonga, Fidji, la Nouvelle-Zélande. L’édition 2026 du Oyster World Rally s’achèvera en avril 2027 à Antigua, dans les Caraïbes, là où tout a commencé en janvier 2026.

Rédigé par Marie Laure le Mardi 21 Avril 2026 à 08:49 | Lu 296 fois



