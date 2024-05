​Le Jacques-Cartier bientôt positionné en Polynésie française

Tahiti le 15 mai 2024. La compagnie Ponant étendra son offre en Polynésie française avec le positionnement du Jacques-Cartier dans la région, de septembre 2026 à mars 2027, aux côtés du Paul Gauguin de l'entreprise a annoncé la compagnie cette semaine.



« Paul Gauguin Cruises est l'expert des destinations en Polynésie française et l'atmosphère détendue et l'accueil chaleureux du Paul Gauguin enchantent les clients depuis plus de 25 ans », a déclaré Hervé Gastinel, PDG du groupe Ponant dans la revue Karryon. "Avec Le Jacques-Cartier, nous apportons une offre complémentaire, alliant l'expertise de la destination et l'ADN Ponant. Nous proposerons un format de croisière expédition, en contact direct avec la nature et les populations locales, avec la "French touch" qui nous caractérise."



Dès l'été 2026, Le Jacques-Cartier proposera une nouvelle expérience : à bord, des guides naturalistes experts de cette destination feront découvrir la faune et la flore en navigation et lors des débarquements en zodiac. La marina modulaire et la plate-forme semi-immergée offrent un accès facile pour la baignade et une gamme de sports nautiques, notamment le kayak et le paddleboard.

La compagnie Ponant a indiqué que d'autres détails de déploiement sur Le Jacques-Cartier seront annoncés prochainement.