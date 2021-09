​Le Heiva i Tahiti prépare son retour en 2022

Le Heiva i Tahiti a été annulé en 2020 en raison de la crise Covid. Cette année devait marquer les 140 de ce concours de chants et danses. Mais face aux incertitudes liées au contexte sanitaire, le Heiva i Tahiti a dû une fois de plus être reporté. Les amateurs auront toutefois pu se consoler avec le festival Tahiti ti'a mai, du 1au 17 juillet dernier.Après deux années blanches, le grand retour du Heiva i Tahiti est programmé pour l’année prochaine. Le concours de chants et danses devrait se dérouler du 30 juin au 23 juillet prochains, à To'atā. Te Fare Tauhiti Nui a annoncé cette semaine que les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 novembre prochain.Les groupes de chants et de danses traditionnels peuvent dès à présent s’inscrire, sur place auprès de la cellule production, sur place, ou en ligne sur le site www.heiva.org via le lien https://www.heiva.org/fr/inscription-heiva-2022/ . Les demandes de renseignements au sujet des inscriptions doivent être adressées par e-mail à : [email protected] Concernant la danse, le concours sera ouvert en catégorie Hura tau (groupes professionnels) et Hura ava tau (groupes amateurs). Il est également possible pour ces groupes de s’inscrire aux différentes catégories facultatives : orchestre pehe tumu (patrimoine) ; orchestre libre ; meilleur danseur ; meilleure danseuse. Autant de concours en option qui pourront être précisés ou modifiés après l’inscription.Pour les groupes de chant, si les concours de hīmene ru’au et de ‘ūtē paripari sont obligatoires, le choix est laissé aux participants de s’inscrire aux trois catégories de participation : Tārava Tahiti ; Tārava Raromata’i ; et Tārava Tuhaa pae. Les groupes de chant ont également la possibilité de participer au concours facultatif : 'ūtē 'ārearea.