​Le Heiva Taure’a en spectacle à Bora Bora

Bora Bora, le 4 juillet 2021 - Hier soir a eu lieu la représentation du Heiva Taure’a 2021 des élèves de Bora Bora. Sous le grand chapiteau de Vaitape, les danseuses et danseurs de Keron, responsable de la formation, ont dansé devant la population de la Perle du Pacifique. Quelques semaines plus tôt, à Tahiti, ces collégiennes et collégiens remportaient le titre de meilleur spectacle de Heiva Taure’a.



Après avoir passé une semaine à Tahiti, le lundi 15 mars 2021, les collégiennes et collégiens de Bora Bora soulevaient le graal du meilleur spectacle de Heiva Taure’a. Keron Hauata, professeur de technologie au lycée polyvalent Ihi-Tea No Vavau de Bora Bora et responsable du projet Heiva, a donné beaucoup de son temps cette année pour que ses protégés remportent le trophée.



Les 48 élèves concernés ont mis du cœur à l’ouvrage et se sont donnés sans compter tout au long de l’année scolaire. Heipoe, 15 ans, est la danseuse solo de la troupe. Elle avoue que « la motivation a permis de faire du bon travail ». Elle rajoute : « ce voyage à Tahiti nous a permis de mieux nous connaître, de nous rapprocher et donc d’être plus complices » Warren, le danseur solo, est un habitué de ce genre de rendez-vous puisqu’il occupait un poste important dans le groupe l’an dernier. Quant à Ben, il est le chef d’orchestre et l’un des batteurs de la formation musicale. Élève de 3ème6 cette année, il est entouré d’une douzaine de musiciens et de chanteuses, toutes et tous volontaires.