​Le Grand marché de Noël finalement maintenu cette année

Tahiti, le 2 décembre 2021 – Le Grand marché de Noël est maintenu a indiqué jeudi l’association organisatrice, après avoir diffusé l’annonce de son annulation, mercredi soir.



Déclaré annulé par le président de l’association Papeete Centre-ville, mercredi soir, puis peut-être maintenu, jeudi matin, le Grand marché de Noël aura bien lieu les 10, 11 et 17 décembre prochain. C’est, aux dernières nouvelles, ce qu’annonce l’association organisatrice : “Nous venons de recevoir l’autorisation du haut-commissariat. Nous allons maintenir notre événement”, nous indique à la mi-journée jeudi Dany Dana, dans un message laconique.



La veille au soir, le même Dany Dana venait de largement diffuser un communiqué annonçant l’annulation de cette foire commerciale du centre-ville, toujours en attente d’une autorisation du haut-commissariat pour l’organiser à neuf jours du lancement de l’opération.

Au haut-commissariat, on assurait pourtant jeudi que la demande d’autorisation, datée du 30 novembre n’était parvenue au service instructeur que ce mercredi 1er décembre. “On souhaite être réactif, mais il nous faut un petit temps de traitement”, s’étonnait-on jeudi matin du côté de l’Etat, au regard du communiqué accusateur diffusé la veille au soir par l’association organisatrice. L’autorisation a finalement été donnée en fin de matinée.



Les 10, 11 et 17 décembre, les 400 commerçants du quartier du Commerce, de la rue Collette, de la rue du 22 septembre, de la rue Maréchal Foch, des alentours de la cathédrale, de la rue du Général De Gaulle, du Centre Vaima, du Fare Tony et la Promenade de Nice ainsi que les 120 exposants prévus cette année pour la manifestation commerciale seront bien sur le pont pour le Grand marché de Noël. L’événement commercial avait été annulé en 2020 en raison de la situation sanitaire.