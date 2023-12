​Le Fonds Vert au chevet des oiseaux menacés de Polynésie

Tahiti, le 18 décembre 2023 - L’association SOP Manu bénéficie d’une aide de 327 millions de francs au titre Fonds vert de l’État pour le financement de son “Stop Extinction” visant à les cinq espèces d’oiseaux les plus menacées de Polynésie française.



Porté par l’État, le “Fonds vert”, mis en place face à l’urgence du dérèglement climatique et les menaces sur la biodiversité, vise à subventionner les investissements de toutes les collectivités territoriales favorisant la performance environnementale, l'adaptation au changement climatique et l'amélioration du cadre de vie. Doté de 2 milliards d’euros, le Fonds Vert est décliné par le haut-commissariat de la République en Polynésie française, qui, au titre de l’année 2023, a programmé des opérations pour une enveloppe globale de plus de 1 milliard de francs.



Le projet “Stop Extinction”, porté par la Société d'Ornithologie de Polynésie - Association Manu est financé par le Fonds Vert pour plus de 327 millions de francs, soit un taux de subvention de 80% au titre de “l'accompagnement de la stratégie nationale de biodiversité 2030”.



Cette initiative de la SOP Manu prévoit la mise en œuvre de mesures concrètes et urgentes visant à sortir les cinq espèces d’oiseaux les plus menacées de Polynésie française de la spirale d’extinction dans laquelle elles se trouvent actuellement. Ces espèces sont des variétés endémiques strictes de Polynésie française et ne comptent plus que quelques représentrants : le monarque de Fatu Hiva Pomarea whitneyi (19 individus), le puffin de Rapa Puffinus myrtae (200 individus), le ptilope de Rapa Ptilinopus huttoni (160 individus), le monarque de Tahiti, Pomarea nigra (136 individus), la gallicolombe érythroptère Alopecoenas erythropterus (200 individus).