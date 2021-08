​Le Fare Tama Hau propose un soutien psychologique aux familles endeuillées

Tahiti, le 24 août 2021 – Le Fare Tama Hau, établissement public chargé de la prise en charge médico-sociale de l'enfant et de l'adolescent, a annoncé lundi l'ouverture d'une cellule de soutien psychologique "sans limite d'âge" pour les familles endeuillées par le Covid-19.



Malgré le confinement, les établissements publics du Pays s'adaptent à la crise sanitaire sans précédent qui touche la Polynésie française. Le Fare Tama Hau, chargé en temps normal de la prise en charge médico-sociale de l'enfant et de l'adolescent, a annoncé lundi l'ouverture d'une cellule de soutien psychologique pour accompagner les familles endeuillées par le Covid-19. Un soutien qui pourra se traduire par un "accompagnement psychologique individuel" ou un "groupe de parole encadré par un professionnel" exceptionnellement ouvert sans aucune limite d'âge. "Ce soutien psychologique permettra un espace de parole libre et d'écoute bienveillante, pour vous, votre famille et/ou vos enfants", précise le Fare Tama Hau. Les rendez-vous sont libres et gratuits, avec attestation de déplacement pour motif de "santé" dûment remplie. Pour tout renseignement ou rendez-vous : 40 48 80 50 ou 40 48 80 50 30.