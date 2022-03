​Le Dr Théron interdit d’exercer

Tahiti, le 24 mars 2022 – Le Dr Jean-Paul Théron est condamné à trois ans d’interdiction d’exercer la médecine, dont deux avec sursis, par la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins.



Une décision rendue jeudi matin par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins, condamne le docteur Jean-Paul Théron à une interdiction temporaire d’exercer la médecine pendant trois ans, dont deux avec sursis, comme l’on révélé nos confrères du quotidien La Dépêche de Tahiti. La sanction doit prendre effet le 15 juin prochain. La peine est prononcée "compte tenu de la gravité des manquements aux règles déontologiques commis" par le praticien. Il importe cependant de préciser que cette peine n’a rien de définitif. Le Dr Théron dispose en effet de deux mois pour faire appel de cette interdiction provisoire d’exercer. Un tel recours aurait pour conséquence de suspendre l’application de la peine prononcée par la juridiction de première instance.



Disciple du Dr Raoult



La juridiction ordinale a instruit cette procédure à la suite d’une plainte déposée en janvier 2021 par le Pays contre le Dr Théron, pour manquements au code de déontologie médicale. Le Conseil de l’ordre des médecins s’est joint à la procédure en février 2021. Il était notamment reproché au docteur Théron d’avoir continué à prescrire de l’hydroxychloroquine dans le cadre de traitements préventifs du Covid-19, alors qu’un arrêté en réservait la prescription hors autorisation de mise sur le marché aux seuls praticiens du Centre hospitalier depuis avril 2020. En faisant une promotion publique active de cette molécule, il avait dénigré certains de ses confrères. Des manquements à l’obligation de prudence et au devoir de confraternité prévus par le code de déontologie médicale. En affirmant que le traitement du Dr Raoult était le plus approprié pour soigner le Covid-19, au mépris des nombreuses études qui établissaient le contraire, il était aussi reproché au Dr Théron de n’avoir pas donné aux patients une information claire et loyale.



Rappelons que le Dr Jean-Paul Théron est également inquiété dans une autre affaire, dans laquelle il doit être jugé devant le tribunal correctionnel pour des violences volontaires commises sur un huissier venu lui remettre une convocation, le 16 septembre dernier. Après trois renvois, l’affaire doit être instruite lors d’une audience à juge unique le 27 mai prochain.