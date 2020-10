​Le Covid chamboule Rurutu

Rurutu, le 20 octobre 2020 – Avec un second cas déclaré en fin de semaine dernière, l'île de Rurutu voit ses habitudes chamboulées. Un centre d'isolement a été créé pour certains cas et le tere a été annulé.



Il y a maintenant plus d’une semaine que le premier cas de Covid s’est déclaré à Rurutu. Ce premier cas actif, un touriste métropolitain, maintenant renvoyé sur Tahiti, était venu visiter une famille dans le village principal de Moerai. Vendredi, un deuxième cas a été officiellement déclaré, un résident récemment de retour d’un déplacement à Tahiti. L’île est sous le choc. Les messages de colère mais aussi de soutien moral fleurissent sur les réseaux sociaux !



La vie communautaire, qui reste très dominante dans des îles éloignées comme Rurutu, n'est pas adaptée à une situation d'isolement. La commune a donc préparé un centre pour accueillir des personnes atteintes du Covid au contact avec une personne âgée. Le centre est situé sur le site de l’antenne radio et de la bibliothèque de l’île, tout près du collège. Au collège aussi l’incertitude règne, les jeunes élèves de Rimatara en internat à Rurutu, loin de leurs familles proches, attendent la confirmation des dates et même l’accord pour pouvoir rentrer chez eux pour les vacances de la Toussaint.



Le conseil municipal vient aussi d’annoncer que le tere, une fête traditionnelle qui consiste en un tour de l’île en masse, qui a lieu habituellement chaque année début janvier, sera annulé, tout comme l'a été le heiva. Des festivités restreintes entre les membres d’une même maisonnée sont plutôt conseillées.



Le centre médical, peu capable de traiter des patients en difficulté respiratoire, fait appel à la citoyenneté des arrivants sur les vols de Tahiti, en leur demandant de s’auto-isoler et de porter le masque pendant 7 jours après leur retour d’un déplacement à Tahiti ou ailleurs. Pourtant, il n’y a heureusement aucun cas grave signalé à Rurutu, mais comme dans d’autres archipels éloignés, le Covid se propage doucement mais sûrement dans les îles.