​Le Cessna retiré du récif de Punaauia

Tahiti, le 18 juin 2022 – Le Cessna 206 contraint d'amerrir il y a dix jours sur le platier de Punaauia a été découpé en trois parties et retiré du lagon vendredi. Un barrage anti-pollution avait été mis en place et aucune pollution n'a été constatée après l'opération, indique la mairie de Punaauia.



Dix jours après l'amerrissage sur le récif de Punaauia du Cessna 206 exploité par Tahiti Parachutisme, l'appareil a été découpé et retiré du lagon vendredi. Après de nombreuses réunions et visites sur site menées par les propriétaires de l’avion, la municipalité et les opérateurs susceptibles d’intervenir dans cette opération délicate, l’avion a d'abord été protégé par un barrage anti-pollution, indique la commune de Punaauia. Il a ensuite été découpé en trois parties -la partie arrière (cône de queue et empennage), des ailes (groupées ensemble) et de la partie avant (habitacle et bloc moteur)- puis hélitreuillé jusqu’à l’aéroport. Aucune pollution n’a été constatée sur le site, affirme la municipalité. Rappelons que l'appareil avait été contraint a un amerrissage d'urgence le 7 juin dernier au matin à 7h47, après l'arrêt de son moteur en vol. Les deux pilotes étaient miraculeusement sortis parfaitement indemnes de cette incroyable manœuvre.